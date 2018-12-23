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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу пробиться в топ-20 WTA и набраться опыта»

Украинка рассчитывает на дальнейший прогресс

  • 23.12.2018 11:32
  • 403 просмотра
  • 1 комментарий
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wtatennis.com. Даяна Ястремская
© wtatennis.com. Даяна Ястремская

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская по итогам 2018 года заняла 58-е место в рейтинге WTA, но теперь у спортсменки более амбициозная задача.

«В 2019 году я надеюсь и дальше прогрессировать, улучшать свой теннис, а также войти в топ-20 рейтинга WTA. Кроме того, хочется проявить себя на турнирах Grand Slam», - сказала Ястремская.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    posadena
      posadena, 23.12.2018 12:07
    0
    Даяна, удачі тобі.
    Ссылка
    posadena
      posadena, 23.12.2018 12:07
    0
    Даяна, удачі тобі.
    Ссылка
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