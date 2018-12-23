Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу пробиться в топ-20 WTA и набраться опыта»

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская по итогам 2018 года заняла 58-е место в рейтинге WTA, но теперь у спортсменки более амбициозная задача.
«В 2019 году я надеюсь и дальше прогрессировать, улучшать свой теннис, а также войти в топ-20 рейтинга WTA. Кроме того, хочется проявить себя на турнирах Grand Slam», - сказала Ястремская.
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Источник — WTA
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