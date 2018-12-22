Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я голодна до побед»

Даяна Ястремская подвела итоги своих выступлений в 2018 году и рассказалах о целях на следующий сезон:

«В прошлом сезоне поставила цель – войти в топ-50 рейтинга. Несмотря на то что задача не была выполнена, годом я очень довольна. Особенно горжусь тем, как удалось проявить себя в концовке сезона. Я была слишком эмоциональна в начале сезона, но теперь я более спокойна, больше работаю над собой. Я голодна до побед и хочу больше ездить по различным турнирам.



Считаю, что в прошлом сезоне я немного улучшила каждый из аспектов своей игры. Попадание в первую сотню рейтинга важно и тем, что теперь мне удобнее составлять график, я получила возможность сыграть на лучших турнирах мира».

Ранее сообщалось о том, что Ястремская сыграет на турнире в Таиланде.