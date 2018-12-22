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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я голодна до побед»

Украинская теннисистка – о планах на 2019 год

  • 22.12.2018 12:16
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Tennis World USA. Даяна Ястремская
© Tennis World USA. Даяна Ястремская

Даяна Ястремская подвела итоги своих выступлений в 2018 году и рассказалах о целях на следующий сезон:

«В прошлом сезоне поставила цель – войти в топ-50 рейтинга. Несмотря на то что задача не была выполнена, годом я очень довольна. Особенно горжусь тем, как удалось проявить себя в концовке сезона. Я была слишком эмоциональна в начале сезона, но теперь я более спокойна, больше работаю над собой. Я голодна до побед и хочу больше ездить по различным турнирам.

Считаю, что в прошлом сезоне я немного улучшила каждый из аспектов своей игры. Попадание в первую сотню рейтинга важно и тем, что теперь мне удобнее составлять график, я получила возможность сыграть на лучших турнирах мира».

Ранее сообщалось о том, что Ястремская сыграет на турнире в Таиланде.

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Источник — WTA

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