Ястремская сыграет на турнире в Таиланде

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская заявилась на турнир в Таиланде.
На данный момент украинка имеет 9-й рейтинг среди всех участниц основной сетки. Первая в списке – испанка Гарбинье Мугуруса (№18 WTA).
Хардовый турнир серии WTA International в Хуахине с призовым фондом $250,000 пройдет с 28 января по третье февраля 2019 года.
Напомним, в первую неделю нового сезона (31 декабря - 6 января) украинка заявлена на Премьер в Брисбене, 7 по 12 января она сыграет в Хобарте.
Источник — Twitter
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