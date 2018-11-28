Ястремская сыграет на турнире в Хобарте

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Жозе Мораіш залишає Карпати 11:26 — Шкода, момеетами була дуже хороша гра

Игроки киевского Арсенала два месяца не получают зарплату 11:25 — Согласен! 11:17 — Evgene Boykinyuk наверное уже одной мивиной питаются) 11:14 — Нужно больше команд в УПЛ!

Лион может не приехать в Украину на матч с Шахтером 11:24 — DSH88 Лягушатники - ccыкуны, yeфа - гaндoны. 11:21 — Sergey Romanchikov Та не хочуть..Не фантазуй хлопче)... 11:17 — Бля. Ну вы конченные минусующие.. Рабская идеология.. Видимо правильно, что Порошенко нас в хвост... 11:16 — Вчера один уже нагленько улыбался перед матчем. Хотелось бы и эту улыбочку стереть с лица..)

Мама Ломаченко: «Вася был сильный, смелый, ничего не боялся» 11:17 — Виктор Оссовский Почему "был"? Он ведь жив, и здравствует! А в его силе и смелости никто не сомневался.