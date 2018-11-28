Ястремская сыграет на турнире в Хобарте

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская будет представлена на турнире в Хобарте (Австралия).
На данный момент украинка имеет 13-й рейтинг среди всех участниц основной сетки. Первая в списке – румынка Михаэла Бузарнеску (№24 WTA).
Хардовый турнир серии WTA International в Сиднее с призовым фондом $250,000 пройдет с 7 по 12 января 2019 года. В первую неделю нового сезона (31 декабря - 6 января) украинка заявлена на Премьер в Брисбене.
Ранее сообщалось, что Леся Цуренко сыграет на турнире в Сиднее.
Источник — Twitter
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