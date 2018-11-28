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Ястремская сыграет на турнире в Хобарте

Украинская теннисистка попала в список участниц турнира «Hobart International»

  • 28.11.2018 11:06
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Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская будет представлена на турнире в Хобарте (Австралия).
 
На данный момент украинка имеет 13-й рейтинг среди всех участниц основной сетки. Первая в списке – румынка Михаэла Бузарнеску (№24 WTA).
 
Хардовый турнир серии WTA International в Сиднее с призовым фондом $250,000 пройдет с 7 по 12 января 2019 года. В первую неделю нового сезона (31 декабря - 6 января) украинка заявлена на Премьер в Брисбене.
 
Ранее сообщалось, что Леся Цуренко сыграет на турнире в Сиднее.
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Источник — Twitter

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