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СВИТОЛИНА: «Сейчас в Украине многое отодвигает спорт на задний план»

Лучшая украинская теннисистка – о ситуации в стране

  • 21.12.2018 22:30
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выразила сожаление в связи с обстановкой на Украине.
 
«Политика всегда будет в центре внимания. Каждый день приходится слышать плохие новости. Это очень тяжело, особенно для детей и будущего. Украинцам сложно сосредоточиться на чем-то другом, помимо политики. Но я всегда говорю, что, если каждый на сто процентов будет делать свою работу, всё будет в порядке.
 
Поездка в Киев? Я даже не осознавала, что столько людей в Киеве следят за теннисом и моими успехами. Неделя в Киеве была безумной. Я поняла, насколько важен мой вклад в развитие спорта в Украине. Сейчас в нашей стране происходит много всего, что отодвигает спорт на задний план», - сказала Свитолина.
 
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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 21.12.2018 23:05
    0
    Еlinushka you are loveli.Successes to you both in sports and in life,always be what you are, l love you.
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 21.12.2018 23:05
    0
    Еlinushka you are loveli.Successes to you both in sports and in life,always be what you are, l love you.
    Ссылка
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