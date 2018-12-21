СВИТОЛИНА: «Сейчас в Украине многое отодвигает спорт на задний план»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выразила сожаление в связи с обстановкой на Украине.

«Политика всегда будет в центре внимания. Каждый день приходится слышать плохие новости. Это очень тяжело, особенно для детей и будущего. Украинцам сложно сосредоточиться на чем-то другом, помимо политики. Но я всегда говорю, что, если каждый на сто процентов будет делать свою работу, всё будет в порядке.

Поездка в Киев? Я даже не осознавала, что столько людей в Киеве следят за теннисом и моими успехами. Неделя в Киеве была безумной. Я поняла, насколько важен мой вклад в развитие спорта в Украине. Сейчас в нашей стране происходит много всего, что отодвигает спорт на задний план», - сказала Свитолина.