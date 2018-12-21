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Шошина сыграет в полуфинале турнира в Анталье

Украинка легко выиграла два матча за день на 15-тысячнике в Турции

  • 21.12.2018 21:55
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ФТУ. Анастасия Шошина
© ФТУ. Анастасия Шошина
Украинская теннисистка Анастасия Шошина в пятницу выиграла два матча на 15-тысячнике ITF в Турции.
 
В матче второго круга 21-летняя украинка обыграла представительницу России Анастасию Сухотину: 6-2, 6-2. А в четвертьфинале Шошина не проиграла ни одного гейма седьмой сеяной турчанке Мелис Сезер: 6:0, 6:0.
 
Отметим, что в поединке за выход в финал уроженка Харькова встретится с еще одной россиянкой – второй ракеткой турнира Дарьей Мишиной. 
 
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Источник — Большой теннис Украины

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