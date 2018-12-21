Шошина сыграет в полуфинале турнира в Анталье

Украинская теннисистка Анастасия Шошина в пятницу выиграла два матча на 15-тысячнике ITF в Турции.

В матче второго круга 21-летняя украинка обыграла представительницу России Анастасию Сухотину: 6-2, 6-2. А в четвертьфинале Шошина не проиграла ни одного гейма седьмой сеяной турчанке Мелис Сезер: 6:0, 6:0.

Отметим, что в поединке за выход в финал уроженка Харькова встретится с еще одной россиянкой – второй ракеткой турнира Дарьей Мишиной.