Глава WTA: «Правило о призовых введено для тех, кто травмировался»

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал изменения в пункте правил по распределению призовых.

Отметим, что в следующем году теннисистки, которые снимутся с турнира до старта в основной сетке, будут получать 100% призовых за первый круг.

«Безусловно, не исключено, что теннисистки будут приезжать на турнир ради того, чтобы забрать призовые. Именно поэтому мы ограничили количество подобных действий до двух за год, но не на двух турнирах подряд. Этого нельзя будет делать постоянно.

Правило введено для тех теннисисток, которые заболели или получили травму на тренировке перед турниром. Они были готовы выступить на турнире, однако не смогут этого сделать. Вместо того, чтобы выйти на корт, там отказаться от борьбы и получить призовые, можно просто забрать деньги и дать возможность сыграть здоровой теннисистке. Думаю, этот подход является правильным.

Теннисистке, которая попала в основную сетку в статусе «лаки-лузера» даётся второй шанс сыграть на турнире, и ей гарантировано выплатят призовые за квалификацию. Она не получит призовые за первый круг, но у неё будет возможность побороться за очки. А в случае победы и выхода в следующий раунд она, безусловно, получит призовые за это», – сообщил Саймон.