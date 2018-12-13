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WTA разрешила теннисисткам играть в леггинсах

Дополнительные преимущества также получили теннисистки после беременности

  • 13.12.2018 12:25
  • 2508 просмотров
  • 5 комментариев
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Женская теннисная ассоциация внесла коррективы в правилах на следующий сезон. Основные изменения касаются так называемого «защищенного рейтинга» (SR) и экипировки. 
 
Теперь теннисистки после родов смогут использовать SR в течении трех лет, при усыновлении или суррогатном материнстве – на год меньше. Количество турниров увеличено до 12.
 
Также решен широко обсуждаемый вопрос экипировки, который возник после выступления Серены Уильямс на Ролан Гаррос (на фото). Напомним, после этого ассоциация запретила подобные наряды.
 
Теперь же сообщается, что со следующего сезона WTA легализовала леггинсы и компрессионные шорты. Их можно будет носить во время матчей как в сочетании с юбкой/платьем, так и без них.
 

 

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 13.12.2018 14:11
    0
    kotofej1964, 13.12.2018 12:47
    Еще бы на Уимблдоне подвинулись и разрешили носки полосатые и все. ))))
    ...это нетолерантно! ущемляются права и чуства эксгибиционистов !
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 13.12.2018 13:56
    0
    korsun_skif, 13.12.2018 13:18
    Да чего уж там, разрешайте вообще без трусов играть. Насколько увеличится зрительская аудитория
    В леггинсах тоже очень неплохо,все обтянуто
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 13.12.2018 13:18
    0
    Да чего уж там, разрешайте вообще без трусов играть. Насколько увеличится зрительская аудитория
    Ссылка
    kotofej1964
      kotofej1964, 13.12.2018 12:47
    0
    Еще бы на Уимблдоне подвинулись и разрешили носки полосатые и все. ))))
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.12.2018 12:33
    +11
    Ну наконец-то! Дождались реальных реформ в спорте!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.12.2018 12:33
    +11
    Ну наконец-то! Дождались реальных реформ в спорте!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.12.2018 14:11
    0
    kotofej1964, 13.12.2018 12:47
    Еще бы на Уимблдоне подвинулись и разрешили носки полосатые и все. ))))
    ...это нетолерантно! ущемляются права и чуства эксгибиционистов !
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 13.12.2018 13:56
    0
    korsun_skif, 13.12.2018 13:18
    Да чего уж там, разрешайте вообще без трусов играть. Насколько увеличится зрительская аудитория
    В леггинсах тоже очень неплохо,все обтянуто
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 13.12.2018 13:18
    0
    Да чего уж там, разрешайте вообще без трусов играть. Насколько увеличится зрительская аудитория
    Ссылка
    kotofej1964
      kotofej1964, 13.12.2018 12:47
    0
    Еще бы на Уимблдоне подвинулись и разрешили носки полосатые и все. ))))
    Ссылка
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