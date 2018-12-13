WTA разрешила теннисисткам играть в леггинсах

Женская теннисная ассоциация внесла коррективы в правилах на следующий сезон. Основные изменения касаются так называемого «защищенного рейтинга» (SR) и экипировки.

Теперь теннисистки после родов смогут использовать SR в течении трех лет, при усыновлении или суррогатном материнстве – на год меньше. Количество турниров увеличено до 12.

Также решен широко обсуждаемый вопрос экипировки, который возник после выступления Серены Уильямс на Ролан Гаррос (на фото). Напомним, после этого ассоциация запретила подобные наряды.

Теперь же сообщается, что со следующего сезона WTA легализовала леггинсы и компрессионные шорты. Их можно будет носить во время матчей как в сочетании с юбкой/платьем, так и без них.