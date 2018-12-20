Завацкая не сыграет на турнире в Окленде

19:55 — vismut58

Это тебе так хочется, что бы отставил ножку и обличал всех врагов... и базар фильтруй, а то в шко...

19:54 — vismut58

Слово нравится или Полякова? ещё напиши про боярышник, вату и сепаров, а то как бедно смотрится т...

19:54 — Alex86 1

сцык тн что с фармами по 1ОО кругов не смогут играть?

19:53 — Серж Пир

То, что ты гражданин Украины не делает тебя человеком. Ты, ублюдок, нанавидишь Украину.

19:53 — Серж Пир

То, что ты гражданин Украины не делает тебя человеком. Ты, ублюдок, нанавидишь Украину.

19:52 — Серж Пир

По теме. Всех кто не соответствует регламенту УПЛ - на...й в 1 лигу. Всех кто соответствует по ре...

19:52 — vismut58

У тебя видать нехватка одной хромосомы. Я гражданин Украины, а ты тролль ....