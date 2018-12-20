Завацкая не сыграет на турнире в Окленде

18-летняя украинка Катарина Завацкая не сыграет на кортах Окленда (Новая Зеландия), где с 31 декабря по 6 января пройдет турнир серии WTA International.
Сообщается, что такое решение было принято из-за проблем с получением визы.
Напомним, что в австралийском Брисбене открывать сезон будет топ-тройка украинок: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
Источник — Большой теннис Украины
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