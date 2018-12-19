ФОТО ДНЯ. Свитолина в латексном купальнике расслабляется в ванной

Дождались, а то все трансферы, результаты, слухи. Вот он апогей спорта! Латекс!

А где ее красный фонарь? Потеряла? Непорядок.... Тупые и необразованные футболисты, выбирают таки...

18:06 — Vladislav Pohily

Если это не слухи, то лучше в Рому. После того, как Боруссия списала Ярмолу после травмы, хоть он...

18:02 — Vladyslav Lukiantsev

эм, ну ладно Рома, а зачем БД Цыганков? Там и так в атаке места нет