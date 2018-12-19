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ФОТО ДНЯ. Свитолина в латексном купальнике расслабляется в ванной

Украинская теннисистка наслаждается короткими моментами отдыха

  • 19.12.2018 16:15
  • 5141 просмотр
  • 11 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
К старту нового теннисного сезона осталось совсем мало. В последние дни нужно хорошо отдохнуть и набраться положительных эмоций, чем и занимается Элина Свитолина
 
 
Напомним, Свитолина начнет сезон турниром в Брисбене, который пройдет в первую неделю 2019 года.
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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 19.12.2018 18:16
    0
    Дождались, а то все трансферы, результаты, слухи. Вот он апогей спорта! Латекс!
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 19.12.2018 18:11
    -3
    Сайт скоро будет выкладывать моменты полового акта знаменитостей в общественных туалетах.... Когда нет значимых побед, тогда начинается фотосессия с раздеванием для сексуально озабоченных, хоть так кто-то вспомнит...
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 19.12.2018 17:35
    +3
    Молодчина набрала хорошую форму!
    Ссылка
    Sergey_92
    Sergey_92, 19.12.2018 17:29
    +3
    Мугунот, 19.12.2018 16:59
    а Вова где?
    Фотографує
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 19.12.2018 17:17
    +5
    Алекс Морган, 19.12.2018 17:10
    Япвдул!
    В тебе вдулка задешева!!!
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 19.12.2018 17:15
    +1
    Спорт.уа - вибачте але чи немає фотки Світоліной на уніиазі?Зовсім вже розум втратили!Ви ж не гламурний фотожурнал!!!
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 19.12.2018 17:12
    +2
    Sport.ua, можно было бы и мини опрос устроить.
    Сколько мячей на фото?
    Я насчитал 18 ).
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 19.12.2018 17:10
    -1
    Япвдул!
    Ссылка
    Мугунот
    online
      Мугунот, 19.12.2018 16:59
    +2
    а Вова где?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.12.2018 16:57
    +10
    ну нарешті по-справжньому спортивна новина!
    Ссылка
    Авакси
      Авакси, 19.12.2018 16:54
    +5
    В ванной, в купальнике....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.12.2018 16:57
    +10
    ну нарешті по-справжньому спортивна новина!
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 19.12.2018 17:17
    +5
    Алекс Морган, 19.12.2018 17:10
    Япвдул!
    В тебе вдулка задешева!!!
    Ссылка
    Авакси
    online
      Авакси, 19.12.2018 16:54
    +5
    В ванной, в купальнике....
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 19.12.2018 17:35
    +3
    Молодчина набрала хорошую форму!
    Ссылка
    Sergey_92
    Sergey_92, 19.12.2018 17:29
    +3
    Мугунот, 19.12.2018 16:59
    а Вова где?
    Фотографує
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 19.12.2018 17:12
    +2
    Sport.ua, можно было бы и мини опрос устроить.
    Сколько мячей на фото?
    Я насчитал 18 ).
    Ссылка
    Мугунот
    online
      Мугунот, 19.12.2018 16:59
    +2
    а Вова где?
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 19.12.2018 17:15
    +1
    Спорт.уа - вибачте але чи немає фотки Світоліной на уніиазі?Зовсім вже розум втратили!Ви ж не гламурний фотожурнал!!!
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 19.12.2018 18:16
    0
    Дождались, а то все трансферы, результаты, слухи. Вот он апогей спорта! Латекс!
    Ссылка
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