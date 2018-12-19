ФОТО ДНЯ. Свитолина в латексном купальнике расслабляется в ванной

К старту нового теннисного сезона осталось совсем мало. В последние дни нужно хорошо отдохнуть и набраться положительных эмоций, чем и занимается Элина Свитолина.
Напомним, Свитолина начнет сезон турниром в Брисбене, который пройдет в первую неделю 2019 года.
Источник — Sport.ua
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Сколько мячей на фото?
Я насчитал 18 ).
Сколько мячей на фото?
Я насчитал 18 ).
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