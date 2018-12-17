Людмила Киченок пропустит серию австралийских турниров

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сможет стартовать на соревнованиях в Австралии.

Из-за проблем со здоровьем Людмила не будет открывать свой сезон в Брисбене, где должна была сыграть с сестрой Надеждой. У нашей теннисистки травмы плеча и надрыв сухожилия средней ягодичной мышцы. Сейчас Людмила проходит консультации перед курсом лечения. По предварительным оценкам Киченок придется пропустить один месяц.

Ранее сестры Киченок сообщали , что планируют вместе отыграть сезон-2019. В декабре теннисистки начали тренировочный сбор в Киеве.

На турнире в Брисбене Надежда Киченок будет выступать в дуэте с румынкой Михаэлой Бузарнеску.