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Ольга Савчук будет тренировать Людмилу и Надежду Киченок

Бывшая украинская теннисистка начинает работать тренером

  • 24.11.2018 18:25
  • 674 просмотра
  • 1 комментарий
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БТУ. Сестры Киченок
© БТУ. Сестры Киченок
Чемпионки малого Итогового турнира Людмила и Надежда Киченок рассказали о планах на новый сезон.
 
- Давайте поговорим о новом сезоне. Теперь вы играете вместе, какие-то еще изменения планируются в вашей теперь общей команде?
Л: - О, да! У нас интересные изменения. В Австралию с нами в качестве тренера едет Ольга Николаевна Савчук. Более того, у нас будет два тренера в Австралии. Нам будет помогать Джон Фаррингтон, который работал с Мате Павичем и Оливером Марахом, когда те были первыми ракетками мира. Он работал со многими успешными игроками, а сейчас будет тренировать Артема Ситака и его напарника. Он, к сожалению, не сможет быть с нами постоянно на всех турнирах и предложил нам взять Олю, чтобы она сопровождала нас постоянно и следила за процессом.
Н: - Правда, пока не ясно, сможет ли Оля с нами быть постоянно, так как у нее еще есть обязательства в Китае и она в начале декабря должна уточнить, какие недели она не сможет быть с нами. Но мы очень надеемся, что она будет с нами на турнирах как можно дольше.
 
- Очень интересная новость! Учитывая тот факт, что Ольга Савчук стала менеджером сборной в Кубке Федерации, мы можем ждать вас в следующем сезоне в Польше? 
Н: - Да, мы планируем сыграть за сборную в Польше, и пару дней назад как раз говорили с Михаилом Филимой, он нас пригласил в команду. 
 
Напомним, Ольга Савчук завершила карьеру на US Open-2018.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 24.11.2018 19:11
    -1
    В мацкве?
    Ссылка
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