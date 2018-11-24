Ольга Савчук будет тренировать Людмилу и Надежду Киченок

Чемпионки малого Итогового турнира Людмила и Надежда Киченок рассказали о планах на новый сезон.

- Давайте поговорим о новом сезоне. Теперь вы играете вместе, какие-то еще изменения планируются в вашей теперь общей команде?

Л: - О, да! У нас интересные изменения. В Австралию с нами в качестве тренера едет Ольга Николаевна Савчук. Более того, у нас будет два тренера в Австралии. Нам будет помогать Джон Фаррингтон, который работал с Мате Павичем и Оливером Марахом, когда те были первыми ракетками мира. Он работал со многими успешными игроками, а сейчас будет тренировать Артема Ситака и его напарника. Он, к сожалению, не сможет быть с нами постоянно на всех турнирах и предложил нам взять Олю, чтобы она сопровождала нас постоянно и следила за процессом.

Н: - Правда, пока не ясно, сможет ли Оля с нами быть постоянно, так как у нее еще есть обязательства в Китае и она в начале декабря должна уточнить, какие недели она не сможет быть с нами. Но мы очень надеемся, что она будет с нами на турнирах как можно дольше.

- Очень интересная новость! Учитывая тот факт, что Ольга Савчук стала менеджером сборной в Кубке Федерации, мы можем ждать вас в следующем сезоне в Польше?

Н: - Да, мы планируем сыграть за сборную в Польше, и пару дней назад как раз говорили с Михаилом Филимой, он нас пригласил в команду.