Грожан – новый капитан сборной Франции на Кубке Дэвиса

Новым капитаном сборной Франции на Кубке Дэвиса был назначен Себастьян Грожан. С ним подписан контракт до конца 2020 года.

«Я горжусь тем, что был назначен капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса. Этот турнир всегда много значил для меня. У нас впереди олимпийский цикл, который обещает быть увлекательным», - заявил Грожан.

В прошлом сезоне сборная Франции под руководством Янника Ноа дошла до финала Кубка Дэвиса, где уступила Хорватии, однако после этого капитан покинул свой пост.

Заменить его должна была Амели Моресмо, однако в итоге она предпочла стать тренером Люки Пуя.