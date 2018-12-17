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Грожан – новый капитан сборной Франции на Кубке Дэвиса

На посту капитана он заменит Янника Ноа

  • 17.12.2018 18:07
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alchetron.com. Себастьен Грожан
© alchetron.com. Себастьен Грожан

Новым капитаном сборной Франции на Кубке Дэвиса был назначен Себастьян Грожан. С ним подписан контракт до конца 2020 года.

«Я горжусь тем, что был назначен капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса. Этот турнир всегда много значил для меня. У нас впереди олимпийский цикл, который обещает быть увлекательным», - заявил Грожан.

В прошлом сезоне сборная Франции под руководством Янника Ноа дошла до финала Кубка Дэвиса, где уступила Хорватии, однако после этого капитан покинул свой пост.

Заменить его должна была Амели Моресмо, однако в итоге она предпочла стать тренером Люки Пуя.

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Источник — L`Equipe

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