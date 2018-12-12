Дубай. Завацкая покидает турнир

Во втором раунде турнира ITF в Дубае Катарина Завацкая встречалась с третьей сеяной Татьяной Марией. Украинка уступила в двух сетах.
Второй раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 3:6, 2:6
Следующей соперницей Марии будет китаянка Пэн Шуай, которая обыграла седьмую ракетку турнира Сорану Кырстю.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.