Катарина Завацкая – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12-го декабря на хардовом 100-тысячнике ITF в Дубае украинка Катарина Завацкая (№185 WTA), проведет поединок второго круга против Татьяны Марии из Германии (№73 WTA).
Поединок начнется в 12:30 по Киеву.
Видеотрансляция доступна здесь.
Ранее теннисистки встречались один раз, победила немка.
Напомним, в первом раунде Завацкая в двух сетах обыграла Монику Килнарову из Чехии.
Источник — Sport.ua
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