Дубай. Завацкая вышла во второй круг

На хардовом 100-тысячнике ITF в ОАЭ украинская теннисистка Катарина Завацкая (№185 WTA) обыграла обладательницу вайлд-кард Монику Килнарову из Чехии (№325 WTA) в матче первого раунда.
Дубай. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Моника Килнарова (Чехия) – 6:4, 6:4
В первой партии украинка вела с брейком, но соперница сумела отыграться. При счете 5:4 в пользу украинки чешская теннисистка не реализовала тройной геймбол, после чего Завацкая с первого сетбола оформила победу в стартовой партии.
Во втором сете до счета 5:4 девушки брали свои подачи, но в десятом гейме Катарина реализовала первый матчбол в матче.
Во втором раунде Завацкая сыграет с победительницей матча Татьяна Мария – Кайа Юван.
Напомним, еще одна украинка Дарья Лопатецкая уступила в Дубае на старте квалификации.
Источник — Sport.ua
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