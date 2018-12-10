Дубай. Завацкая вышла во второй круг

"Титульная нация" сказал какой-то Саша Задуров из решетиловки о украинских татарах, которых, по д...

15:22 — jekаfunny

народная команда в Украине, всегда была есть и будет - одна. И ее название не Шахтер ...

15:22 — jekаfunny

народная команда в Укринае, всегда была есть и будет - одна. И ее название не Шахтер ...

15:22 — AlexDSan

Редакция Dynamo_kiev_ua задалась целью найти в сети и других СМИ примеры благодарности и симметри...

15:20 — zack1976

Думаю, нисколько. Так надо

15:19 — zack1976

Это "политика партии", раз ИМС поддержал, то все его помощники и рупоры тоже поддерживают. Да и в...

15:16 — zack1976

НЕТ, КОНЕЧНО! Как было противостояние ДК-Шахта, так и останется. И, в свете "последних веяний", Ш...

15:15 — Слава Чебан

Киевляне, Шахте нужна ваша поддержка!