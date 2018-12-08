Дубай. Лопатецкая проиграла на старте квалификации

В первом раунде квалификации 15-летняя украинка Дарья Лопатецкая за полтора часа потерпела поражение от представительницы Кипра Ралуки Джорджиани Шербан, посеянной под вторым номером: 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут, и за это время харьковчанка допустила шесть двойных ошибок, реализовала два из шести брейк-поинтов и выиграла три из девяти геймов на своей подаче.

Напомним, что в основной сетке турнира в Дубае заявлена Катарина Завацкая.