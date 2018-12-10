Катарина Завацкая – Моника Килнарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ФОТО ДНЯ. Игроки Динамо посетили военный госпиталь 13:53 — sv40sv Действительно! А то отправляет Ахметов гумконвои, а затем все новости по ТВ каналу "Украина" нап... 13:35 — SKIF1927 А где там СМИ ? И с другой стороны это надо показывать, что бы вся страна видела, что футболисты ... 13:34 — SKIF1927 Респект Динамо вцам !

Виктор ВАЦКО: «Лион не будет играть как Мариуполь» 13:43 — Forever_young_13 То есть тебе наплевать на дружественный призыв президента клуба, за который ты фанатеешь? 13:39 — SKIF1927 Вся Украина за Лион будет болеть, против рахицких тайсонов и их орендуполей !

Бисиклета Степаненко и хет-трик Цыганкова 13:36 — Forever_young_13 Заипал ты оскоблениями. У тёбя что мозгов не хватает цивилизованно общаться??? Ну плять иди на жм... 13:32 — SKIF1927 И ручных судей, что бы забивать с пятиметровых офсайдов 13:32 — SKIF1927 У Цыганкова нету фармов, как у шлюраеса, что бы им "забивать" сколько угодно.

Шахтер забивал Мариуполю во всех сорока матчах УПЛ 13:33 — Forever_young_13 Скажи, а зачем тогда играется пулька из 6- лучших команд??? Или ты может будешь утверждать, что А...