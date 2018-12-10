Катарина Завацкая – Моника Килнарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого декабря на хардовом 100-тысячнике ITF в Дубае украинка Катарина Завацкая (№185 WTA), проведет поединок первого круга против обладательницы вайлд-кард Моники Килнаровой из Чехии (№325 WTA).
Поединок начнется не ранее 12:55 по Киеву.
До сегодня теннисистки встречались один раз, победила Завацкая.
Напомним, еще одна украинка Дарья Лопатецкая уступила в Дубае на старте квалификации.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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