ВИДЕО ДНЯ. Свитолина примерила боксерские перчатки

24-летняя украинская спортсменка Элина Свитолина активно готовится к новому теннисному сезону.
Элина опубликовала в Instagram ролик с эпизодами своей весьма разнообразной подготовки. В частности, в ней есть даже элементы бокса.
Ранее сообщалось, что Свитолина выступит на показательных соревнованиях во Франции. Турнир пройдет с 9-гоп о 12-е декабря.
Источник — Instagram
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