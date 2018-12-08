ВИДЕО ДНЯ. Свитолина примерила боксерские перчатки

24-летняя украинская спортсменка Элина Свитолина активно готовится к новому теннисному сезону.

Элина опубликовала в Instagram ролик с эпизодами своей весьма разнообразной подготовки. В частности, в ней есть даже элементы бокса.

Ранее сообщалось, что Свитолина выступит на показательных соревнованиях во Франции. Турнир пройдет с 9-гоп о 12-е декабря.