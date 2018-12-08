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Элина СВИТОЛИНА: «Ко мне подкатывали сельские парни»

Украинская теннисистка – о том, как знакомится с парнями

  • 08.12.2018 12:16
  • 695 просмотров
  • 1 комментарий
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usopen.org. Элина Свитолина
© usopen.org. Элина Свитолина

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о том, как она знакомится с парнями:

«Обычно это происходит через знакомых. Я предпочитаю узнавать людей так, потому что если ты не знаешь человека, другой способ займёт очень времени. А так как времени очень мало, на всё затрачивается много энергии, хочется чтобы это происходило легко.

Обычно ко мне подходят парни и говорят, что хотят познакомиться. Но я немножко закрытый человек, поэтому нужно время, чтобы меня расшевелить и удивить.

Мне нравятся сюрпризы, я очень уважаю такое. Даже маленькие какие-то. Цветы - это, может, немного банально, но очень приятно. Иногда приходят цветы в отель, без надписи, я спрашиваю у знакомого, а он говорит, что это не он.

Самый дурацкий подкат? Это было в ресторане, я была с друзьями. А другая группа людей - они не знали, кто я. Два парня пришли после теннисного матча и сказали мне: «Мы крутые теннисисты, играем, рядом с Уимблдоном». Очень смешно было. Спросила, какой у них рейтинг, а они оказались просто сельские парни». 

Ранее Свитолина рассказала о том, что ей не нравится жить в Америке.

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Автор — Олег Дидух, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
      ВВВ, 08.12.2018 12:28
    0
    В одного виявилось рейтинг 15 см,в іншого трошки більший!!! Теж знайшла про що запитувати!!!
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 08.12.2018 12:28
    0
    В одного виявилось рейтинг 15 см,в іншого трошки більший!!! Теж знайшла про що запитувати!!!
    Ссылка
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