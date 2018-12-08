Элина СВИТОЛИНА: «Ко мне подкатывали сельские парни»

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о том, как она знакомится с парнями:

«Обычно это происходит через знакомых. Я предпочитаю узнавать людей так, потому что если ты не знаешь человека, другой способ займёт очень времени. А так как времени очень мало, на всё затрачивается много энергии, хочется чтобы это происходило легко.

Обычно ко мне подходят парни и говорят, что хотят познакомиться. Но я немножко закрытый человек, поэтому нужно время, чтобы меня расшевелить и удивить.

Мне нравятся сюрпризы, я очень уважаю такое. Даже маленькие какие-то. Цветы - это, может, немного банально, но очень приятно. Иногда приходят цветы в отель, без надписи, я спрашиваю у знакомого, а он говорит, что это не он.

Самый дурацкий подкат? Это было в ресторане, я была с друзьями. А другая группа людей - они не знали, кто я. Два парня пришли после теннисного матча и сказали мне: «Мы крутые теннисисты, играем, рядом с Уимблдоном». Очень смешно было. Спросила, какой у них рейтинг, а они оказались просто сельские парни».

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