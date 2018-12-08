Элина СВИТОЛИНА: «Мне не нравится жить и работать в Америке»

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о том, где ей больше всего нравится жить:

«За границей очень дорого содержать арендованную квартиру. В Лондоне это вообще очень дорого, один из самых дорогих городов для такого. Есть еще Нью-Йорк - на Манхэттене, но и тут тяжело.

В Нью-Йорке пока не планирую покупать квартиру. Мне интересна Америка, но я не вижу себя там. Мне не нравится там жить и работать. Но взгляды меняются, может в будущем и перееду туда. Но Европа мне гораздо ближе. Путешествовать я люблю, но в основном езжу по работе. Поэтому жить в центре Европы - для меня идеально. Из Лондона можно долететь куда угодно, много прямых рейсов.

Большинство времени я летаю бизнесом, но не всегда. Я не совсем зажравшаяся. Но я летаю бизнесом по здоровью. Я сильно травмировала спину. И больше четырех часов мне сидя лететь нельзя, только лежа. Я зарабатываю деньги руками, мне это важно. В самолете обычно читаю. На английском, потому что хочу улучшить язык. Недавно прочитала биографию Уоррена Баффетта. Мне понравилось. Но романы тоже читаю, я прочитала «50 оттенков серого».

Ранее сообщалось о том, что Свитолина заявилась на турнир в Штутгарте.