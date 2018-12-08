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Элина СВИТОЛИНА: «Мне не нравится жить и работать в Америке»

Украинская теннисистка намерена оставаться в Европе

  • 08.12.2018 10:00
  • 1323 просмотра
  • 4 комментария
Метки
ubitennis.net. Элина Свитолина
© ubitennis.net. Элина Свитолина

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о том, где ей больше всего нравится жить:

«За границей очень дорого содержать арендованную квартиру. В Лондоне это вообще очень дорого, один из самых дорогих городов для такого. Есть еще Нью-Йорк - на Манхэттене, но и тут тяжело.

В Нью-Йорке пока не планирую покупать квартиру. Мне интересна Америка, но я не вижу себя там. Мне не нравится там жить и работать. Но взгляды меняются, может в будущем и перееду туда. Но Европа мне гораздо ближе. Путешествовать я люблю, но в основном езжу по работе. Поэтому жить в центре Европы - для меня идеально. Из Лондона можно долететь куда угодно, много прямых рейсов. 

Большинство времени я летаю бизнесом, но не всегда. Я не совсем зажравшаяся. Но я летаю бизнесом по здоровью. Я сильно травмировала спину. И больше четырех часов мне сидя лететь нельзя, только лежа. Я зарабатываю деньги руками, мне это важно. В самолете обычно читаю. На английском, потому что хочу улучшить язык. Недавно прочитала биографию Уоррена Баффетта. Мне понравилось. Но романы тоже читаю, я прочитала «50 оттенков серого».

Ранее сообщалось о том, что Свитолина заявилась на турнир в Штутгарте.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Алекс Жаирс
    Алекс Жаирс, 08.12.2018 10:47
    +1
    Географический центр Европы-это твоя родина.С твоими миллионами тебе и здесь будет неплохо и самолёты летают практически во все большие города мира,а дома,как глоголит истина, и стены помогают. Не пугайся, Элина, я пошутил.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.12.2018 10:26
    0
    в австрию или швейцарию
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.12.2018 10:25
    -1
    zhevasil, 08.12.2018 10:24
    После фразы "Но романы тоже читаю, я прочитала «50 оттенков серого»." интервью закончилось)
    а ты прочел этот роман? или тебе кино не понравилось?
    Ссылка
    zhevasil
      zhevasil, 08.12.2018 10:24
    +4
    После фразы "Но романы тоже читаю, я прочитала «50 оттенков серого»." интервью закончилось)
    Ссылка
    zhevasil
      zhevasil, 08.12.2018 10:24
    +4
    После фразы "Но романы тоже читаю, я прочитала «50 оттенков серого»." интервью закончилось)
    Ссылка
    Алекс Жаирс
    Алекс Жаирс, 08.12.2018 10:47
    +1
    Географический центр Европы-это твоя родина.С твоими миллионами тебе и здесь будет неплохо и самолёты летают практически во все большие города мира,а дома,как глоголит истина, и стены помогают. Не пугайся, Элина, я пошутил.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.12.2018 10:26
    0
    в австрию или швейцарию
    Ссылка
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