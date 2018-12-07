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Лопатецкая сыграет в квалификации турнира в Дубае

Украинка попытается пройти в основной этап турнира ITF

  • 07.12.2018 21:00
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Getty Images. Дарья Лопатецкая
© Getty Images. Дарья Лопатецкая
В стартовом раунде квалификации 15-летняя харьковчанка встретится с 21-летней Ралукой Джорджианой Шербан, которая сменила румынское гражданство и теперь представляет Кипр.
 
Для нашей теннисистки это будет первый турнир с подобным призовым фондом. Отметим, что в основной сетке Al Habtoor Tennis Challenge заявлена Катарина Завацкая.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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