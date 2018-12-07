Лопатецкая сыграет в квалификации турнира в Дубае

Нічого не зміниться, тільки травма основного голкіпера, якби це цинічно не звучало, дасть Луніну ...

22:05 — Lion

Не в Мариуполя а чемпионат!!!

22:03 — Lion

Не кто - то должен проиграть, и сильнейший клуб выиграл!

22:02 — Lion

Интрига завтра в Львове будет, не пропусти.

21:45 — Pavlo

Я смотрю тут село вообще порвало, забыли свое место!!!

21:43 — Pavlo

Ваша задача картошку посадить а потом мне продать ..

21:39 — Pavlo

Фу Гидота