Лопатецкая сыграет в квалификации турнира в Дубае

В стартовом раунде квалификации 15-летняя харьковчанка встретится с 21-летней Ралукой Джорджианой Шербан, которая сменила румынское гражданство и теперь представляет Кипр.
Для нашей теннисистки это будет первый турнир с подобным призовым фондом. Отметим, что в основной сетке Al Habtoor Tennis Challenge заявлена Катарина Завацкая.
Ранее украинки Дема и Шошина вышли в полуфинал турнира ITF в Египте.
Источник — Большой теннис Украины
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