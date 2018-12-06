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Томми ХААС: «Федерер выступит на Олимпиаде-2020»

Немецкий экс-теннисист – о будущем Роджера Федерера

  • 06.12.2018 13:54
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express.co.uk. Роджер Федерер
© express.co.uk. Роджер Федерер

Известный в прошлом немецкий теннисист Томми Хаас заявил, что, по его мнению, Роджер Федерер будет выступать еще как минимум два года:

«Роджер просто невероятен. Казалось, что к данному этапу карьеры Федерер немного сбавит темп, но он очень грамотно составляет календарь выступлений и прислушивается к своему организму. Если он по-прежнему будет чувствовать в себе силы, и состояние спины не станет проблемой, то он будет угрозой для всех сколько пожелает.

Я считаю, что он будет играть ещё два года и точно выступит на Олимпиаде в Токио. Он проводит лишь 14 турниров за год, так что у него есть время тренироваться, побыть с семьёй и подготовиться как можно лучше.

Когда Федерер в лучшей форме, то лишь пара соперников может с ним сравниться. Думаю, ему по силам выиграть ещё несколько турниров Большого шлема».

Ранее Тони Надаль заявил, что Федерер больше не выиграет турнир Большого шлема.

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Источник — Tennis365

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