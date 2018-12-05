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В основной заявке на мужской Australian Open украинцев нет

Только один теннисист из Украины имеет шанс пробиться в основную сетку

  • 05.12.2018 11:12
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БТУ. Сергей Стаховский
© БТУ. Сергей Стаховский

104 теннисиста уже обеспечили себе прямое попадание в основную сетку стартующего в январе Australian Open, однако украинцев среди них нет.

Сергей Стаховский, занимающий 134-е место рейтинга WTA, будет вынужден пробиваться через квалификацию, которая начнется 8-го января.

Других претендентов от Украины нет.

В женском теннисе, наоборот, представительниц Украины достаточно много: 4 в основной сетке и 4 могут пробиться через квалификацию.

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Источник — WTA

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