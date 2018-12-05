В основной заявке на мужской Australian Open украинцев нет

104 теннисиста уже обеспечили себе прямое попадание в основную сетку стартующего в январе Australian Open, однако украинцев среди них нет.

Сергей Стаховский, занимающий 134-е место рейтинга WTA, будет вынужден пробиваться через квалификацию, которая начнется 8-го января.

Других претендентов от Украины нет.

В женском теннисе, наоборот, представительниц Украины достаточно много: 4 в основной сетке и 4 могут пробиться через квалификацию.