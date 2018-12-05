Свитолина и Цуренко примут участие в Australian Open 2019

Организаторы Australian Open 2019 опубликовали полный список участников турнира, который пройдет с 14-го по 27-е января.
В списке участников есть украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.
Кроме того, через квалификацию в основную сетку могут пробиться Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катерина Завацкая.
В список участников вошли все представительницы рейтинга WTA-100, кроме Агнешки Радванськой, которая завершила карьеру.
Источник — WTA
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