Марта КОСТЮК: «Свитолина справилась с давлением на Итоговом турнире»

16-летняя Марта Костюк оценила выступления других украинских теннисисток в прошедшем сезоне.

«Элина выиграла не потому, что все были уставшими, а потому, что показывала действительно очень хороший теннис. Она отпустила ту ситуацию, справилась с давлением. Она просто начала играть в свое удовольствие и это дало свой результат».

«Уже пришло время. Для меня не стало большой неожиданностью, потому что я видела, как она играет. Она очень подняла свой уровень и, думаю, ее победа закономерны»

О Дарье Лопатецкой

«Я посмотрела ее статистику, а у нее 20 побед и 1 поражение. Это реально круто. У меня был более-менее похожий результат, но прям такого – нет. Смотрела ее матчи на 60-тысячнике и она очень хорошо играет. Она боец, борется за каждый мяч и это ей помогает. Основное во взрослом теннисе – бороться за каждый мяч и она это делает».

О сезоне от Леси Цуренко

«У нее тоже был очень хороший сезон. Четвертьфинал на US Open и 1/8 на Roland Garros. Это крутые результаты, а еще и титул в Акапулько. Она тоже молодец».