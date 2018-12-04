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Марта КОСТЮК: «Свитолина справилась с давлением на Итоговом турнире»

16-летняя теннисистка – о выступлении других украинок

  • 04.12.2018 22:30
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
16-летняя Марта Костюк оценила выступления других украинских теннисисток в прошедшем сезоне.
 
 
«Элина выиграла не потому, что все были уставшими, а потому, что показывала действительно очень хороший теннис. Она отпустила ту ситуацию, справилась с давлением. Она просто начала играть в свое удовольствие и это дало свой результат».
 
 
«Уже пришло время. Для меня не стало большой неожиданностью, потому что я видела, как она играет. Она очень подняла свой уровень и, думаю, ее победа закономерны»
 
О Дарье Лопатецкой
 
«Я посмотрела ее статистику, а у нее 20 побед и 1 поражение. Это реально круто. У меня был более-менее похожий результат, но прям такого – нет. Смотрела ее матчи на 60-тысячнике и она очень хорошо играет. Она боец, борется за каждый мяч и это ей помогает. Основное во взрослом теннисе – бороться за каждый мяч и она это делает».
 
О сезоне от Леси Цуренко
 
«У нее тоже был очень хороший сезон. Четвертьфинал на US Open и 1/8 на Roland Garros. Это крутые результаты, а еще и титул в Акапулько. Она тоже молодец».
 
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Источник — Xsport

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