Войти или Зарегистрироваться
Меню

Анталья. Снигур сыграет в полуфинале турнира

Украинка выиграла второй матч за день на турнире ITF в Турции

  • 01.12.2018 22:03
  • 118 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Анталья. Снигур сыграет в полуфинале турнира
В четвертьфинальном матче соревнований с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка, попавшая в основную сетку через квалификацию, более двух часов боролась с 29-летней Кирстен-Андреей Видон из Гватемалы: 5:7, 7:5, 6:1.
 
Эта победа стала второй для Снигур сегодня: ранее 16-летняя киевлянка обыграла экс-соотечественницу Гюльнару Назарову во втором круге.
 
Соперницей Дарьи в полуфинале станет третья сеяная румынка Джорджия Андрея Крэчун.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности