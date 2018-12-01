Анталья. Снигур сыграет в полуфинале турнира

В четвертьфинальном матче соревнований с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка, попавшая в основную сетку через квалификацию, более двух часов боролась с 29-летней Кирстен-Андреей Видон из Гватемалы: 5:7, 7:5, 6:1.

Эта победа стала второй для Снигур сегодня: ранее 16-летняя киевлянка обыграла экс-соотечественницу Гюльнару Назарову во втором круге.

Соперницей Дарьи в полуфинале станет третья сеяная румынка Джорджия Андрея Крэчун.