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Марин ЧИЛИЧ: «Победа в Кубке Дэвиса – исполнение мечты»

Хорватский теннисист – о триумфе своей сборной в Кубке Дэвиса

  • 27.11.2018 15:47
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rt.com. Марин Чилич
© rt.com. Марин Чилич

Марин Чилич поделился впечатлениями от победы сборной Хорватии в Кубке Дэвиса:

«Не каждый день становишься чемпионом мира. Для нас это исполнение мечты. Все очень страстно относятся к турниру – посмотрите, как болельщикам все нравится. Мне кажется, в Хорватии все тоже будет невероятно.

В трех проведенных матчах мы с Борной Чоричем ни разу не проиграли подачу, и это показывает наш уровень. Мы оба в нужный момент набрали отличную форму»

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Источник — Davis Cup

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