Марин ЧИЛИЧ: «Победа в Кубке Дэвиса – исполнение мечты»

Марин Чилич поделился впечатлениями от победы сборной Хорватии в Кубке Дэвиса:

«Не каждый день становишься чемпионом мира. Для нас это исполнение мечты. Все очень страстно относятся к турниру – посмотрите, как болельщикам все нравится. Мне кажется, в Хорватии все тоже будет невероятно.

В трех проведенных матчах мы с Борной Чоричем ни разу не проиграли подачу, и это показывает наш уровень. Мы оба в нужный момент набрали отличную форму»