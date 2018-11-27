Марин ЧИЛИЧ: «Победа в Кубке Дэвиса – исполнение мечты»

Марин Чилич поделился впечатлениями от победы сборной Хорватии в Кубке Дэвиса:
«Не каждый день становишься чемпионом мира. Для нас это исполнение мечты. Все очень страстно относятся к турниру – посмотрите, как болельщикам все нравится. Мне кажется, в Хорватии все тоже будет невероятно.
В трех проведенных матчах мы с Борной Чоричем ни разу не проиграли подачу, и это показывает наш уровень. Мы оба в нужный момент набрали отличную форму»
Источник — Davis Cup
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