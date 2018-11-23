Андрия. Марченко не сумел выйти в полуфинал

Украинский теннисист Илья Марченко закончил выступление на челленджере в Италии. В 1/4 финала украинец не справился с восьмым сеяным Филиппо Бальди из Италии (АТР 180). Матч длился 2 часа и 32 минуты.
Андрия. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина, Q) – Филиппо Бальди (Италия, 8) – 2:6, 6:2, 5:7
В полуфинале Бальди сыграет против шестого сеяного Кентена Гали из Франции (АТР 137).
Ранее в четвертьфинале турнира в Андрии проиграл также и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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