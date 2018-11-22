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Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Украинец одержал победу во втором круге челленджера

  • 22.11.2018 20:13
  • 857 просмотров
  • 1 комментарий
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btu.org.ua. Илья Марченко
© btu.org.ua. Илья Марченко
Илья Марченко продолжает побеждать на турнире категории челленджер в Италии. В 1/8 финала украинец разобрался со вторым сеянным турнира Лоренцо Сонего - 6:4, 6:4.
 
Второй круг
Илья Марченко (Украина, Q) - Лоренцо Сонего (Италия, 2) - 6:4, 6:4
 
Матч длился 1 час и 36 минут. Марченко начал матч не совсем удачно, уступая в первом сете со счетом 1:4, но далее он взял пять геймов подряд и выиграл сет - 6:4. Во втором сете он также победил со счетом 6:4.
 
В четвертьфинале Марченко сыграет с Филиппо Бальди из Италии (АТР 180).
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 22.11.2018 21:43
    0
    Марченко выиграет этот турнир
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 22.11.2018 21:43
    0
    Марченко выиграет этот турнир
    Ссылка
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