Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Илья Марченко продолжает побеждать на турнире категории челленджер в Италии. В 1/8 финала украинец разобрался со вторым сеянным турнира Лоренцо Сонего - 6:4, 6:4.

Второй круг

Илья Марченко (Украина, Q) - Лоренцо Сонего (Италия, 2) - 6:4, 6:4

Матч длился 1 час и 36 минут. Марченко начал матч не совсем удачно, уступая в первом сете со счетом 1:4, но далее он взял пять геймов подряд и выиграл сет - 6:4. Во втором сете он также победил со счетом 6:4.

В четвертьфинале Марченко сыграет с Филиппо Бальди из Италии (АТР 180).