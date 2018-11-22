Андрия. Стаховский вышел в четвертьфинал

Уступая 1-3 по ходу первого сета, Стаховский далее выиграл 12 из 13 геймов поединка. Соперники провели на корте 68 минут.
В четвертьфинале украинца ждет матч против лидера посева, 20-летнего Юго Умбера из Франции (АТР 100).
Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 5) - Лиам Каруана (Италия, WC) 6:4, 6:0
Позднее сегодня за путевку в 1/4 финала с вторым сеяным поспорит украинец Илья Марченко.
Напомним, ранее Стаховский не сумел выйти в полуфинал турнира в Братиславе.
Источник — Большой теннис Украины
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