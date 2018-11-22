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Андрия. Стаховский вышел в четвертьфинал

В 1/4 финала украинский теннисист сыграет с первым сеяным

  • 22.11.2018 16:20
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Уступая 1-3 по ходу первого сета, Стаховский далее выиграл 12 из 13 геймов поединка. Соперники провели на корте 68 минут.
 
В четвертьфинале украинца ждет матч против лидера посева, 20-летнего Юго Умбера из Франции (АТР 100).
 
Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 5) - Лиам Каруана (Италия, WC) 6:4, 6:0
 
Позднее сегодня за путевку в 1/4 финала с вторым сеяным поспорит украинец Илья Марченко.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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