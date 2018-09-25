Орлеан. Стаховский сыграет во втором круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№148 ATP) выиграл поединок первого раунда на хардовом челленджере в Орлеане. В стартовом матче основной сетки украинец в двух сетах переиграл Ван-Так Кхунна из Франции (№468 ATP), который победил в квалификации.
Орлеан. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Ван-Так Кхунна (Франция) – 7:5, 7:6(5)
В следующем раунде Стахровский, который получил от организаторов wild card, сыграет против еще одного француза Кентена Гали (№146 ATP).
Ранее Сергей проиграл на старте отбора турнира в Метце.
Источник — Sport.ua
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