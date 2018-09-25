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Орлеан. Стаховский сыграет во втором круге

Украинский теннисист в двух сетах переиграл Так-Кхун Ванга на старте соревнований

  • 25.09.2018 17:17
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№148 ATP) выиграл поединок первого раунда на хардовом челленджере в Орлеане. В стартовом матче основной сетки украинец в двух сетах переиграл Ван-Так Кхунна из Франции (№468 ATP), который победил в квалификации.
 
Орлеан. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Ван-Так Кхунна (Франция) – 7:5, 7:6(5)
 
В следующем раунде Стахровский, который получил от организаторов wild card, сыграет против еще одного француза Кентена Гали (№146 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

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