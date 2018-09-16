Стаховский проиграл на старте отбора турнира в Метце

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом круге квалификации турнира в Метце Максиму Жанвье из Франции.

Поединок длился два сета: 3/6, 4/6.

Соперники провели на корте около полутора часов. В первом сете Жанвье оформил один брейк, а во второй партии с 0-2 выиграл шесть из следующих восьми геймов.

В 2016-м году Сергей проиграл французу на старте турнира в Сан-Реми.