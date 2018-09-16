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Стаховский проиграл на старте отбора турнира в Метце

Украинский теннисист уступил Максиму Жанвье

  • 16.09.2018 19:46
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом круге квалификации турнира в Метце Максиму Жанвье из Франции.

Поединок длился два сета: 3/6, 4/6.

Соперники провели на корте около полутора часов. В первом сете Жанвье оформил один брейк, а во второй партии с 0-2 выиграл шесть из следующих восьми геймов.

В 2016-м году Сергей проиграл французу на старте турнира в Сан-Реми.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vasya Pupkin
    online
      Vasya Pupkin, 16.09.2018 21:25
    0
    Після кубкоих матчів і не дивно. Вік своє бере... На жаль...
    Ссылка
    Vasya Pupkin
    online
      Vasya Pupkin, 16.09.2018 21:25
    0
    Після кубкоих матчів і не дивно. Вік своє бере... На жаль...
    Ссылка
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