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Ухань. Киченок и Среботник проходят во второй круг

Украинка победила в первом матче турнира в парном разряде

  • 25.09.2018 16:05
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btu.org.ua. Людмила Киченок
© btu.org.ua. Людмила Киченок
Украинка Людмила Киченок в паре с словенкой Катариной Среботник успешно стартовала на турнире в Ухане. В первом матче украино-словенский дуэт обыграл пару Кики Бертенс (Нидерланды) / Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:2, 6:4. 
 
Матч длился 1 час, 9 минут. Киченок и Среботник выполнили три эйса, 1 двойную ошибку и реализовали четыре брейка-пойнта.
 
Ухань, парный разряд, первый круг
Людмила Киченок (Украина)/Катарина Среботник (Словения) - Кики Бертенс (Нидерланды)/Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:2, 6:4. 
 
В матче 1/8 Киченок и Среботник сыграют с шестыми сеяными Элис Мертенс и Деми Схюрс. 
 
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Источник — Sport.ua

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