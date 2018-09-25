Ухань. Киченок и Среботник проходят во второй круг

Украинка Людмила Киченок в паре с словенкой Катариной Среботник успешно стартовала на турнире в Ухане. В первом матче украино-словенский дуэт обыграл пару Кики Бертенс (Нидерланды) / Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:2, 6:4.
Матч длился 1 час, 9 минут. Киченок и Среботник выполнили три эйса, 1 двойную ошибку и реализовали четыре брейка-пойнта.
Ухань, парный разряд, первый круг
Людмила Киченок (Украина)/Катарина Среботник (Словения) - Кики Бертенс (Нидерланды)/Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:2, 6:4.
В матче 1/8 Киченок и Среботник сыграют с шестыми сеяными Элис Мертенс и Деми Схюрс.
Ранее Людмила Киченок уступила в четвертьфинале турнира в Токио.
Источник — Sport.ua
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