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Токио. Людмила Киченок зачехлила ракетку после четвертьфинала

Украинской теннисистке не удалось пробиться в 1/2 финала соревнований в Японии

  • 20.09.2018 09:15
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Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Людмила Киченок в дуэте со словенкой Катариной Среботник уступили в 1/4 финала японской паре Мию Като / Макото Ниномия: 4:6, 6:2, 7:10.
 
По ходу первого сета Киченок и Среботник вели 3:1 с брейком, но дальше до конца партии выиграли только один гейм. Украинско-словенская пара взяла второй сет благодаря трем брейкам, потеряв только один гейм на своей подаче.
 
На решающем тайбрейке Киченок и Среботник выполнили три мини-брейка, а их соперницы - пять. 
 
С Ниномией наша теннисистка выступала на турнирах в Австралии на старте сезона. В Хобарте девушки дошли до финала, где уступили дуэту Схюрс / Мертенс.
 
Ранее из турнира выбыла Надежда Киченок.
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Источник — Большой теннис Украины

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