Токио. Людмила Киченок зачехлила ракетку после четвертьфинала

Людмила Киченок в дуэте со словенкой Катариной Среботник уступили в 1/4 финала японской паре Мию Като / Макото Ниномия: 4:6, 6:2, 7:10.

По ходу первого сета Киченок и Среботник вели 3:1 с брейком, но дальше до конца партии выиграли только один гейм. Украинско-словенская пара взяла второй сет благодаря трем брейкам, потеряв только один гейм на своей подаче.

На решающем тайбрейке Киченок и Среботник выполнили три мини-брейка, а их соперницы - пять.

С Ниномией наша теннисистка выступала на турнирах в Австралии на старте сезона. В Хобарте девушки дошли до финала, где уступили дуэту Схюрс / Мертенс.