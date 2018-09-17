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Токио. Надежда Киченок покидает парные соревнования

Украинка в дуэте с Анастасией Родионовой проиграла в стартовом матче

  • 17.09.2018 10:38
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
Украинка Надежда Киченок в паре с представительницей Австралии Анастасией Родионовой завершили борьбу в парном разряде хардового Премьера в Токио. В первом круге они проиграли  японско-немецкому дуэту.
 
Токио. 1-й круг парного разряда
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Михару Иманиси (Япония) / Анна Цая (Германия) – 6:7(2), 6:3, 11:13
 
Отметим, что в парном разряде на турнире в Японии Украину также представляет Людмила Киченок в паре с Катариной Среботник из Словении. Их матч против третьих сеяных Хао-Чин Чань и Чжаосюань Ян состоится завтра, 18 сентября.
 
 
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Источник — Sport.ua

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