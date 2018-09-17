Токио. Надежда Киченок покидает парные соревнования

12:22 — nicolaos1991

Чего у тебя так бомбануло? И что он сказал не по факту?

12:21 — sv30sv

Вацко!Шахтёр обязан был обыгрывать Янг Бойз и дебютанта еврокубков Сельту! В итоге - как всегда: ...

12:09 — kevin2

PR-менеджер Шахтера