Токио. Надежда Киченок покидает парные соревнования

Украинка Надежда Киченок в паре с представительницей Австралии Анастасией Родионовой завершили борьбу в парном разряде хардового Премьера в Токио. В первом круге они проиграли японско-немецкому дуэту.
Токио. 1-й круг парного разряда
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Михару Иманиси (Япония) / Анна Цая (Германия) – 6:7(2), 6:3, 11:13
Отметим, что в парном разряде на турнире в Японии Украину также представляет Людмила Киченок в паре с Катариной Среботник из Словении. Их матч против третьих сеяных Хао-Чин Чань и Чжаосюань Ян состоится завтра, 18 сентября.
Источник — Sport.ua
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