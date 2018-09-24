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ХАЦКЕВИЧ: «Языковой барьер очень сильно мешает новичкам Динамо» 15:15 — killiastorm Який там язиковий бар'єр?- Вихад бл.!! Вишлі ска нах бл.!!-Бєжать бл.!!-Что ти дєлаєшь!!? Йоп тв ...

Ухань. Стивенс проиграла в первом круге 15:14 — bandera1996 А она уже не "первая десятка"