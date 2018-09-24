Ухань. Стивенс проиграла в первом круге

Американская теннисистка Слоан Стивенс (№9 WTA) проиграла в первом круге турнира серии Премьер 5 в Ухане. В стартовом матче американка уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт.
Ухань. Первый круг
Слоан Стивенс (США) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 5:7, 4:6
Стивенс стала первой из представительниц топ-10, которая проиграла в Ухане. Ранее с турнира снялась восьмая ракетка мира Наоми Осака.
Источник — Sport.ua
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