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Ухань. Стивенс проиграла в первом круге

Девятая ракетка мира в трех сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии

  • 24.09.2018 14:09
  • 681 просмотр
  • 2 комментария
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Getty Images. Слоан Стивенс
© Getty Images. Слоан Стивенс
Американская теннисистка Слоан Стивенс (№9 WTA) проиграла в первом круге турнира серии Премьер 5 в Ухане. В стартовом матче американка уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт.
 
Ухань. Первый круг
Слоан Стивенс (США) – Анетт Контавейт (Эстония) –  6:4, 5:7, 4:6
 
Стивенс стала первой из представительниц топ-10, которая проиграла в Ухане. Ранее с турнира снялась восьмая ракетка мира Наоми Осака.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Bandera1996
    online
      Bandera1996, 24.09.2018 15:14
    +2
    olya403, 24.09.2018 14:36
    Остапенко теж програла в першому колі
    А она уже не "первая десятка"
    Ссылка
    olya403
      olya403, 24.09.2018 14:36
    0
    Остапенко теж програла в першому колі
    Ссылка
    Bandera1996
    online
      Bandera1996, 24.09.2018 15:14
    +2
    olya403, 24.09.2018 14:36
    Остапенко теж програла в першому колі
    А она уже не "первая десятка"
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 24.09.2018 14:36
    0
    Остапенко теж програла в першому колі
    Ссылка
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