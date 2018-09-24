Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рейтинг АТР. Надаль остался на вершине, украинцы продолжили падение

Опубликована обновленная версия рейтинга АТР

  • 24.09.2018 10:24
  • 113 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Sky Sports. Рафаэль Надаль
© Sky Sports. Рафаэль Надаль

В обновленной версии рейтинга АТР Рафаэль Надаль сохранил первую строчку. В топ-10 – лишь одно изменение: Доминик Тим благодаря победе на турнире в Санкт-Петербурге поднялся на 7-ю строчку:

Что касается, украинцев, то ни одного представителя страны в топ-100 рейтинга нет. Более того, Александр Долгополов и Сергей Стаховский продолжили падение. Теперь они занимают 116-е и 148-е места соответственно:

С полной версией рейтинга АТР можно ознакомиться здесь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.