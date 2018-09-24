Рейтинг АТР. Надаль остался на вершине, украинцы продолжили падение

В обновленной версии рейтинга АТР Рафаэль Надаль сохранил первую строчку. В топ-10 – лишь одно изменение: Доминик Тим благодаря победе на турнире в Санкт-Петербурге поднялся на 7-ю строчку:

Что касается, украинцев, то ни одного представителя страны в топ-100 рейтинга нет. Более того, Александр Долгополов и Сергей Стаховский продолжили падение. Теперь они занимают 116-е и 148-е места соответственно:

С полной версией рейтинга АТР можно ознакомиться здесь.