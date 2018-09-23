Сен-Мало. Завацкая проиграла в финале россиянке Самсоновой

В финале турнире ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая встречалась с представительницей России Людмилой Самсоновой. За один час и 7 минут украинка проиграла в двух сетах победительнице квалификации, сумев забрать всего два гейма.
Сен-Мало. Финал
Людмила Самсонова (Россия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:0, 6:2
Напомним, по ходу турнира Завацкая в тяжелейших поединках выбила двух сеяных теннисисток, а также сыграла только всего двухсетовый поединок. Видимо, после полуфинала, который длился 2 часа и 50 минут, Завацкой не удалось восстановиться к главному матчу.
С новой недели Завацкая установит личный рекорд в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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