Сен-Мало. Завацкая проиграла в финале россиянке Самсоновой

Сидорчук, Буяльський, Морозюк, дуже слабенькі і в швидкості і в техніці.... А так то таку Десну т...

По матчу он лучший просто этот промах в конце матча наверное и отобразился.

Ну не проиграли же.

19:08 — Сергей Двореченец

Шахтер с победой!! НО!! хочу свои пять копеек вставить. Шахтер разочаровал - очень слабо в атак...

19:05 — serge1234

Ну объяснение слабости очевидно. По сути один владелец - младший партнер Лохметова Новинский. Плю...