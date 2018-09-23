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Сен-Мало. Завацкая проиграла в финале россиянке Самсоновой

После тяжелой победы в полуфинале, украинка смогла взять только два гейма

  • 23.09.2018 18:30
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
politeka.net. Катарина Завацкая
© politeka.net. Катарина Завацкая
В финале турнире ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая встречалась с представительницей России Людмилой Самсоновой. За один час и 7 минут украинка проиграла в двух сетах победительнице квалификации, сумев забрать всего два гейма.
 
Сен-Мало. Финал
Людмила Самсонова (Россия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:0, 6:2
 
Напомним, по ходу турнира Завацкая в тяжелейших поединках выбила двух сеяных теннисисток, а также сыграла только всего двухсетовый поединок. Видимо, после полуфинала, который длился 2 часа и 50 минут, Завацкой не удалось восстановиться к главному матчу.
 
С новой недели Завацкая установит личный рекорд в рейтинге WTA.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    frack7
    online
      frack7, 23.09.2018 18:45
    0
    Увы сегодня совсем без шансов. В первых 5 геймах Катя выиграла всего 5 мячей, потом немного наладила игру, но соперница была намного сильнее сегодня, причем как в игре на задней линии, так и у сетки. Подача Самойловой была намного стабильнее и острее. Кате пока рано в первую сотню, впереди еще много работы.
    Ссылка
    frack7
    online
      frack7, 23.09.2018 18:45
    0
    Увы сегодня совсем без шансов. В первых 5 геймах Катя выиграла всего 5 мячей, потом немного наладила игру, но соперница была намного сильнее сегодня, причем как в игре на задней линии, так и у сетки. Подача Самойловой была намного стабильнее и острее. Кате пока рано в первую сотню, впереди еще много работы.
    Ссылка
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