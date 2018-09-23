Плишкова обыграла Осаку и стала чемпионкой турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Токио.

В финале спортсменка обыграла Наоми Осаку, которая до этого стала победительницей Открытого чемпионата США.

Встреча закончилась победой Плишковой со счетом 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 4 минуты. На счету Плишковой 6 эйсов, и 2 реализованных брейк-пойнтов из 2. Осака подала 7 раз навылет, дважды ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка.

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Плишкова прервала 10-матчевую беспроигрышную серию Осаки. Для Каролины это 11-й титул в карьере, второй в текущем сезоне и первый на харде с февраля 2017 года.