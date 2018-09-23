Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Плишкова обыграла Осаку и стала чемпионкой турнира в Токио

Чешка одолела действующую чемпионку US Open в двух сетах

  • 23.09.2018 09:27
  • 264 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty images. Каролина Плишкова
© Getty images. Каролина Плишкова
Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Токио.
 
В финале спортсменка обыграла Наоми Осаку, которая до этого стала победительницей Открытого чемпионата США.
 
Встреча закончилась победой Плишковой со счетом 6:4, 6:4.
 
Игра продолжалась 1 час 4 минуты. На счету Плишковой 6 эйсов, и 2 реализованных брейк-пойнтов из 2. Осака подала 7 раз навылет, дважды ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка.
 
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE

 
Плишкова прервала 10-матчевую беспроигрышную серию Осаки. Для Каролины это 11-й титул в карьере, второй в текущем сезоне и первый на харде с февраля 2017 года.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.