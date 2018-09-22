Стаховский получил wild card в основную сетку челленджера в Орлеане

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал обладателем «wild card» от организаторов соревнований в Орлеане. В первом раунде украинца ожидает поединок против соперника из квалификации.
В 2014 году в Орлеане наш теннисист выиграл турнир в одиночном разряде и дважды был чемпионом в паре (2013 - с украинцем Ильей Марченко, 2008 - с хорватом Ловро Зовко).
Лидерами посева на «Open d'Orleans» стали Жо-Вилфрид Цонга, Альяж Бедене и Жауме Мунар.
Ранее Стаховский проиграл на старте отбора турнира в Метце.
Источник — Большой теннис Украины
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