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Стаховский получил wild card в основную сетку челленджера в Орлеане

Украинский теннисист сыграет на хардовом турнире во Франции

  • 22.09.2018 18:26
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Hungarian Tennis. Сергей Стаховский
© Hungarian Tennis. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский стал обладателем «wild card» от организаторов соревнований в Орлеане. В первом раунде украинца ожидает поединок против соперника из квалификации.
 
В 2014 году в Орлеане наш теннисист выиграл турнир в одиночном разряде и дважды был чемпионом в паре (2013 - с украинцем Ильей Марченко, 2008 - с хорватом Ловро Зовко). 
 
Лидерами посева на «Open d'Orleans» стали Жо-Вилфрид Цонга, Альяж Бедене и Жауме Мунар.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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