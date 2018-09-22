Ташкент. Костюк и Козлова узнали соперниц по первому кругу

Состоялась жеребьевка хардового турнира серии WTA International в Ташкенте. В основной сетке турнира представлены две украинки: Марта Костюк (№123 WTA) и Катерина Козлова (№117 WTA).
Марта Костюк в стартовом круге сыграет против Аранчи Рус (№104 WTA) из Нидерландов. Ранее между собой теннисистки не встречались.
Катерина Козлова начнет турнир в Узбекистане поединком против румынки Ирины-Кармелы Бегу (№55 WTA). Ранее теннисистки встречались 3 раза, румынка ведет со счетом 2:1, но украинка выиграла последнюю очную встречу.
Турнир в Ташкенте пройдет с 24 по 30 сентября. В прошлом году его выиграла Катерина Бондаренко.
Ранее стало изветсно, что Костюк сыграет в квалификации турнира в Тяньцзине.
Источник — Sport.ua
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