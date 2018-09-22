Гуанчжоу. Ван Цян стала победительницей турнира

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, добыла главный трофей соревнований. В финальном матче она в двух партиях обыграла теннисистку из Казахстана Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Китаянка четырежды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки. Путинцева не выполнила ни одного эйса и не сумела реализовать ни одного из трёх возможных брейк-пойнтов.

Сегодняшний успех стал для Ван Цян второй победой на турнирах категории WTA – в июле она стала чемпионкой турнира в Наньчане.