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Финал Кубка Дэвиса примет Франция

Встреча с Хорватией пройдет в Лилле

  • 21.09.2018 22:50
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Финал Кубка Дэвиса примет Франция

Финал Кубка Дэвиса-2018 будет принимать Франция. В решающем противостоянии французы сразятся с Хорватией.

Встреча будет проходить на футбольном стадионе «Пьер Моруа» в Лилле. Трибуны арены вмещают примерно 50 тысяч зрителей.

Стадион «Пьер Моруа» принимал матчи Евро-2016 и является домашней ареной «Лилля».

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