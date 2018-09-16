Кубок Дэвиса. Франция и Хорватия встретятся в финале

В полуфинале розыгрыша Кубка Дэвиса действующие чемпионы из Франции обыграли Испанию. Хорватия дома победила США в пятом матче.
Кубок Дэвиса
Полуфинал
ХОРВАТИЯ – США – 3:2
Задар, Хорватия
Борна Чорич (Хорватия) – Стив Джонсон (США) 6:4,7:6,6:3
Марин Чилич (Хорватия) – Фрэнсис Тиафу (США) 6:1,6:3,7:6
Майк Брайан/ Райан Харрисон (США) – Иван Додиг/ Мате Павич (Хорватия) 7:5, 7:6, 1:6, 6:7, 7:6
Сэм Куэрри (США) – Марин Чилич (Хорватия) 6:7,7:6,6:3,6:4
Борна Чорич (Хорватия) – Фрэнсис Тиафу (США) 6:7,6:1,6:7,6:1,6:3
ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ – 3:2
Лилль, Франция
Бенуа Пэр (Франция) – Пабло Каррено-Буста (Испания) 7:5,6:1,6:0
Люка Пуй (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 3:6,7:6,6:4,2:6,6:4
Жюльен Беннето/ Николя Маю (Франция) – Марсель Гранольерс/ Фелисиано Лопес (Испания) 6:0, 6:4, 7:6
Альберт Рамос-Винолас (Испания) – Ришар Гаске (Франция) 1:6,6:4,14:12
Марсель Гранольерс (Испания) – Николя Маю (Франция) 6:7,6:3,13:11
Напомним, что Украина в Кубке Дэвиса обыграла Португалию 3:1 и сохранила место в первой группе Евро-Африканской зоны.
Источник — Sport.ua
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