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Кубок Дэвиса. Франция и Хорватия встретятся в финале

Сборные США и Испании остановились в шаге от решающего матча

  • 16.09.2018 21:35
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Кубок Дэвиса. Франция и Хорватия встретятся в финале
В полуфинале розыгрыша Кубка Дэвиса действующие чемпионы из Франции обыграли Испанию. Хорватия дома победила США в пятом матче.
 
Кубок Дэвиса
 
Полуфинал
 
ХОРВАТИЯ – США – 3:2
Задар, Хорватия
 
Борна Чорич (Хорватия) – Стив Джонсон (США)   6:4,7:6,6:3
 
Марин Чилич (Хорватия) – Фрэнсис Тиафу (США)  6:1,6:3,7:6
 
Майк Брайан/ Райан Харрисон (США) – Иван Додиг/ Мате Павич (Хорватия)  7:5, 7:6, 1:6, 6:7, 7:6
 
Сэм Куэрри (США) – Марин Чилич (Хорватия)  6:7,7:6,6:3,6:4
 
Борна Чорич (Хорватия) – Фрэнсис Тиафу (США)  6:7,6:1,6:7,6:1,6:3
 
ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ – 3:2
Лилль, Франция
 
Бенуа Пэр (Франция) – Пабло Каррено-Буста (Испания)  7:5,6:1,6:0
 
Люка Пуй (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)  3:6,7:6,6:4,2:6,6:4
 
Жюльен Беннето/ Николя Маю (Франция) – Марсель Гранольерс/ Фелисиано Лопес (Испания)  6:0, 6:4, 7:6
 
Альберт Рамос-Винолас (Испания) – Ришар Гаске (Франция)  1:6,6:4,14:12
 
Марсель Гранольерс (Испания) – Николя Маю (Франция)  6:7,6:3,13:11
 
Напомним, что Украина в Кубке Дэвиса обыграла Португалию 3:1 и сохранила место в первой группе Евро-Африканской зоны.
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Источник — Sport.ua

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