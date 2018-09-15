Україна-Португалія - 3:1: перемога, в яку не вірилося

У п'ятницю та суботу в Бучі Київської області пройшов матч Кубку Девіса за право залишитися у Першій групі Євро-Африканської зони між збірними України та Португалії. Згадаємо, як це було.

П’ятниця, 14.09.

Ілля Марченко – Жоау Соуза – 6:4, 2:6, 3:6

У першій грі дня зустрілися другий номер української команди та перший – португальської. Долю першого сету визначив вже стартовий затяжний гейм. Його вдалося виграти Марченку, а потім Іллі вдалося втримати всі свої подачі, відігравши два брейкпойнти. На старті другого сету наш тенісист знов мав можливість на брейк, але не використав її. Натомість з рахунку 2:2 Соуза віднайшов свою гру, перестав помилятися, тягнув майже всі атакуючі удари суперника, і, як наслідок, узяв чотири гейми поспіль разом із партією. Було видно, що фізично Марченку стає дедалі важче, до того ж, турбувало хворе плече. Третій сет португалець знову почав упевнено та швидко повів 3:1. Іллі ще вдалося не відпустити Соузу на два брейки та поборотися при подачі того на матч, але загальної картини то не змінило. Збірна Португалії вийшла вперед 1:0.

Сергій Стаховський – Педро Соуза – 6:3, 6:2

В рейтингу ATP тенісистів розділяє всього дві позиції, та по грі цього ніяк не можна було сказати. В першій партії Соуза не знав, як протистояти постійним вкороченим Сергія. В першому ж геймі на своїй подачі, намагаючись дістати один з перших дропів, португалець невдало впав на руку біля сітки. Ніби серйозних пошкоджень не отримав, і навіть взяв свою подачу, але наступні чотири гейми забрав українець. Хоч один брейк Соуза відіграв, сет залишився за Стаховським. В другій партії Сергій чомусь перестав використовувати свою грізну зброю. Правда, і без неї суперник став дуже багато помилятися у простих ситуаціях. Було помітно, що на харді ґрунтовий гравець почуває себе невпевнено. Фактично сам подарував два брейки, а сам не спромігся на жоден, незважаючи на відсоток першої подачі Стаховського біля 50-ти. Швидка перемога Сергія була нам на руку, тому що наступного дня його очікували два матчі: спочатку парний, а потім одиночний.

Субота, 15.09.

У вихідний день, на відміну від п’ятниці, невеликі трибуни в Бучі були заповненими. Вболівальники стали чи не вирішальним фактором нашої перемоги.

Сергій Стаховський/Денис Молчанов – Гаштау Еліаш/Жоау Соуза 6:4, 3:6, 7:6(5)

В другий ігровий день все розпочиналося майже, як в перший. Знову не одразу ввійшов до гри Жоау Соуза, лідер португальського дуету. Українці цим одразу скористалися, вигравши зі старту 4 гейми. Один брейк португальці відіграли, але сет залишився за нашими. В другій партії все змінилося. Гості стали грати більш злагоджено, а українці, навпаки, наробили купу простих помилок, особливо Денис. Тим дивнішим виглядав наш брейк за рахунку 2:2. Радість була недовгою. Тепер вже португальці взяли чотири гейми поспіль, а з ними сет. Початок третьої партії теж не віщував нічого гарного, бо суперники одразу повели 2:0. Після цього деякий час боротьба точилася лише на подачах українців, але нашим хлопцям вдалося не відпустити Еліаша з Соузою на більш, ніж два гейми. За рахунку 3:4 Денис із Сергієм не використали вже власний брейкпойнт. Але у вирішальний момент на матч португальці подати не змогли: за шаленої підтримки трибун наші зрівняли рахунок. Нарешті, в кінці гри почали грати на слабку португальську ланку - Еліаша. Справа дійшла до тайбрейку, де з кожних двох подач одна неодмінно закінчувалася міні-брейком. У нас з’явився перший матчбол, який реалізував Сергій Стаховський блискучим ейсом. Так збірна України вийшла вперед 2:1.

Сергій Стаховський – Жоау Соуза – 6:2, 4:6, 6:4

Після більш ніж двогодинної парної зустрічі, в якій приймали участь обидва тенісисти, було ясно, що на перший план вийде не стільки майстерність, скільки витривалість гравців. Щодо Стаха були деякі побоювання. Та не так сталося, як гадалося.

Вже традиційно за два дні Соуза погано входив у гру. Сергій повів 3:1, утримав свої подачі та під завісу сету забрав ще одну чужу. Португалець просто не знав, що робити проти фірмових дропів Стаховського. В другій партії все було навпаки. Вкорочені кудись зникли, Стах почав виходити до сітки без належної підготовки, намагаючися максимально скоротити кожний розіграш, з чим Соуза вдало боровся постійними прийомами в ноги, закономірно забравши сет.

Після десятихвилинної перерви між партіями на третю Стаховський вийшов зарядженим на перемогу. Португалець теж поступатися не збирався, тому гра була рівною. В другому та шостому геймах Сергій не використав по одному шансу взяти подачу суперника. А за рахунку 4:4 вже на своїй подачі отримав 0:40. Потрійний прихований матчбол. Тут раптом прорізалася перша подача, яка дозволила отримати «рівно» та піти з ще одного брейкпойнту. Трибуни шалено підтримували нашого співвітчизника, і Соуза не витримав. На наступній своїй подачі він так напомилявся, що взяв тільки одне очко. Браво, Стах, який доклав свою руку до усіх трьох перемог, і браво, вболівальники! 3:1 - сумарна перемога України в матчі.

П’ятий матч за домовленістю капітанів було вирішено не проводити, бо ніякого сенсу він не мав.

Таким чином, наша чоловіча збірна виборола право залишитися у Першій групі Євро-Африканської зони. У лютому наступного року українці разом з ще 23-ма командами будуть виборювати одну з дванадцяти путівок до фінальної частини реформованого Кубку Девіса. Португальці ж за право залишитися в цій групі будуть грати через місяць з ПАР.