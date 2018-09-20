Катерина Козлова – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 20 сентября, украинка Катерина Козлова (№117 WTA) в матче 1/4 финала на турнире WTA International в Китае сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (№61), посеянной под 5-м номером.

Поединок назначен четвертым запуском на центральном корте после матча Крунич – Пера. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.