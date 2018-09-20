Катерина Козлова – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 20 сентября, украинка Катерина Козлова (№117 WTA) в матче 1/4 финала на турнире WTA International в Китае сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (№61), посеянной под 5-м номером.
Поединок назначен четвертым запуском на центральном корте после матча Крунич – Пера. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
Единственная очная встреча теннисисток состоялась второго февраля 2018 года в Тайпее. На стадии 1/4 финала украинка оказалась сильнее в двух сетах: 7-5, 6-3.
Отметим, что в четвертьфинал Козлова прошла на отказе американки Дженнифер Брэди.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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