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Катерина Козлова – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча на турнире в Гуанчжоу

  • 20.09.2018 14:40
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БТУ, Катерина Козлова
© БТУ, Катерина Козлова
В четверг, 20 сентября, украинка Катерина Козлова (№117 WTA) в матче 1/4 финала на турнире WTA International в Китае сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (№61), посеянной под 5-м номером.
 
Поединок назначен четвертым запуском на центральном корте после матча Крунич – Пера. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
 
Единственная очная встреча теннисисток состоялась второго февраля 2018 года в Тайпее. На стадии 1/4 финала украинка оказалась сильнее в двух сетах: 7-5, 6-3.
 
Отметим, что в четвертьфинал Козлова прошла на отказе американки Дженнифер Брэди.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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