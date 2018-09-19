Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Токио. Людмила Киченок вышла во второй раунд парных соревнований

Украинка в паре с Катариной Среботник из Словении обыграла третью сеяную пару

  • 19.09.2018 09:18
  • 133 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Катариной Среботник из Словении вышла во второй круг хардового Премьера в Токио. Их матч против третьих сеяных Хао-Чин Чань и Чжаосюань Ян закончился победой в двух сетах.
 
Токио. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок (Украина) / Катарина Среботник (Словения) – Хао-Чин Чань (Тайвань) / Чжаосюань Ян (Китай) – 6:3, 6:4
 
Во втором круге дуэту Киченок / Среботник предстоит сразиться с японской парой Мию Като / Макото Ниномия.
 
Ранее из турнира выбыла Надежда Киченок.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.