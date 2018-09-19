Токио. Людмила Киченок вышла во второй раунд парных соревнований

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Катариной Среботник из Словении вышла во второй круг хардового Премьера в Токио. Их матч против третьих сеяных Хао-Чин Чань и Чжаосюань Ян закончился победой в двух сетах.
Токио. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок (Украина) / Катарина Среботник (Словения) – Хао-Чин Чань (Тайвань) / Чжаосюань Ян (Китай) – 6:3, 6:4
Во втором круге дуэту Киченок / Среботник предстоит сразиться с японской парой Мию Като / Макото Ниномия.
Ранее из турнира выбыла Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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