Токио. Людмила Киченок вышла во второй раунд парных соревнований

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Катариной Среботник из Словении вышла во второй круг хардового Премьера в Токио. Их матч против третьих сеяных Хао-Чин Чань и Чжаосюань Ян закончился победой в двух сетах.

Токио. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок (Украина) / Катарина Среботник (Словения) – Хао-Чин Чань (Тайвань) / Чжаосюань Ян (Китай) – 6:3, 6:4

Во втором круге дуэту Киченок / Среботник предстоит сразиться с японской парой Мию Като / Макото Ниномия.