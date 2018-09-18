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Сен-Мало. Калинина проиграла в первом круге

Украинка не сумела переиграть соперницу из четвертой сотни рейтинга WTA

  • 18.09.2018 19:37
  • 211 просмотров
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Jimmie48 Photography. Ангелина Калинина
© Jimmie48 Photography. Ангелина Калинина

В первом раунде грунтового 60-тысячника ITF в Сен-Мало Ангелина Калинина (№112 WTA) встречалась с колумбийкой Марией Фернандой Эрасо Гонсалес (№341 WTA).

Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

1-й раунд

Ангелина Калинина (Украина) – Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Франция) – 4:6, 5:7

Ранее первый круг турнира в Сен-Мало преодолела украинка Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

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