Сен-Мало. Калинина проиграла в первом круге

В первом раунде грунтового 60-тысячника ITF в Сен-Мало Ангелина Калинина (№112 WTA) встречалась с колумбийкой Марией Фернандой Эрасо Гонсалес (№341 WTA).
Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 37 минут.
1-й раунд
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Франция) – 4:6, 5:7
Ранее первый круг турнира в Сен-Мало преодолела украинка Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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