Сен-Мало. Калинина проиграла в первом круге

20:08 — Владимир Ключка

тебе то от куда знать как кротам дома? не тебе судить... ты там не был и не знаешь Донецка....

20:08 — Alexandr Yago

Если читать внимательно, то можно увидетьч то в конце он сказал, что в Донецке ни разу не играл. ...

20:05 — SandroKing

Ну если вы почти как дома так почему там не живете? И к дому ближе, и в Киеве посвободнее было б...

19:54 — zport

Брехло, ещё покруче Луческу. Как он может такое говорить, если никогда не был в Донецке???