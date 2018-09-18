Сен-Мало. Завацкая вышла во второй круг

В первом раунде грунтового турнира ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая встречалась с француженкой Шарезад Ре.
Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 25 минут.
1-й раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Шарезад Ре (Франция) – 6:1, 7:5
Следующей соперницей украинки будет победительница матча Яна Чепелова – Ирина Хромачева.
На прошлой неделе Завацкая выступала на турнире в Биаррице.
Источник — Sport.ua
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