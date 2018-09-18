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Сен-Мало. Завацкая вышла во второй круг

Украинка успешно стартовала на турнире во Франции

  • 18.09.2018 14:23
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tennisua.org. Катарина Завацкая
© tennisua.org. Катарина Завацкая

В первом раунде грунтового турнира ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая встречалась с француженкой Шарезад Ре.

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

1-й раунд

Катарина Завацкая (Украина) – Шарезад Ре (Франция) – 6:1, 7:5

Следующей соперницей украинки будет победительница матча Яна Чепелова – Ирина Хромачева.

На прошлой неделе Завацкая выступала на турнире в Биаррице.

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Источник — Sport.ua

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